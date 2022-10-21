Скорость движения снизят на трассе «Кола» в Карелии

В Карелии на одном из участков трассы «Кола» ограничат скорость движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Кола».

Речь идет об участке дороги между поселком Матросы и деревней Половина с 406-го по 409-й км. Со следующего понедельника, 24 октября, скоростной режим будет снижен на 20 км/ч, разрешенная скорость составит 70 км/ч.

Как уточняет ИА «Карелinform», ограничения продлятся приблизительно до июня 2023 года. Меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность движения на время проведения ремонтных работ.

В управлении автомагистралью просят водителей учитывать изменения и быть внимательнее.

18 октября сообщалось, что в Нижнем Новгороде на три года перекроют центральные улицы. Движение ограничат из-за строительства метро.