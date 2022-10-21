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Кадыров сообщил, что бойцы «Ахмата» взяли оборонительные укрепления ВСУ в Донбассе

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Бойцам батальона «Запад-Ахмат» в результате слаженных и грамотных действий удалось захватить инженерное оборонительное сооружение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, которое они довольно долго удерживали. Об этом 21 октября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, похвалив своих бойцов.

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«Наши парни отработали просто образцово и захватили инженерные оборонительные сооружения, получили большое количество трофейного оружия, троих взяли в плен, а наиболее неисправимых уничтожили», — отметил чеченский лидер в Telegram-канале.

На каком именно участке фронта произошел захват сооружения, глава Чечни не уточнил.

Ранее в этот день Кадыров рассказал о другой попытке ВСУ прорваться на одном из участков фронта. Он отметил, что бойцы чеченского полка «Ахмат» уничтожили боевую машину пехоты, танк и личный состав.

16 октября глава Чечни отметил, что военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» присоединились к союзным войскам в Донбассе. Он подчеркнул, что в их распоряжении современная техника и передовое вооружение.

До этого, 30 сентября, на церемонии подписания договоров о присоединении к РФ новых регионов Кадыров сообщил, что доволен действиями чеченских бойцов в ходе специальной операции по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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