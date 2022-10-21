В Чебоксарах подрались пассажир, кондуктор и водитель троллейбуса

В троллейбусе № 15 в Чебоксарах подрались пассажир, кондуктор и водитель. Видеозапись произошедшего появилась в Сети 21 октября.

Как сообщили местные Telegram-каналы со ссылкой на полицию, причиной скандала стало то, что кондуктор ударила безбилетника рукой. По их же данным, пассажир напал на кондуктора-женщину, а водитель заступился.

Работники транспорта написали на мужчину заявление, идет разбирательство.

В июле стало известно, что в Новой Москве полицейские задержали подозреваемого в нападении на пассажира в автобусе в конце 2019 года. Отмечалось, что мужчина длительное время скрывался от правоохранительных органов.