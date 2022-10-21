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Глава Пентагона пообещал министру обороны Украины продолжать оказание помощи

Остин заявил Резникову в телефонном разговоре о намерении Запада продолжать оказывать Украине военную помощь
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Фото: ТАСС/Zuma/Mauricio Campino
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Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым сообщил о намерении США продолжать оказание военной помощи Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, опубликованном в пятницу, 21 октября по итогам разговора глав военных ведомств двух стран.

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«Министр обороны Ллойд Дж. Остин III в беседе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять России», — сказано в заявлении.

Сообщается также, что госсекретарь Остин подчеркнул неизменную поддержку международного сообщества «в укреплении прочности и силы Украины» и сохранении способности страны защищать себя в будущем.

В заключение отмечается, что министры обороны «пообещали оставаться в тесном контакте».

18 октября сообщалось, что США намерены оперативно передать Украине $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи.

14 октября Резников заявил, что в течение октября Киев ожидает поступления первой партии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS из США.

10 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что заявления американской стороны о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал Штаты и их союзников не пересекать «красных линий», добавив, что накачивание киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на затягивание США конфликта на Украине поставками систем ПВО.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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