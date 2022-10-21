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Министр обороны Шойгу обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию на Украине

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Ситуацию на Украине в ходе телефонных переговоров обсудили министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом 21 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

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«Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — говорится в заявлении ведомства.

В свою очередь, в Пентагоне, говоря о результатах переговоров между главами оборонных ведомств России и США, отметили, что Остин в разговоре с Шойгу подчеркнул важность поддержания линий коммуникации на фоне украинского кризиса.

Как добавил позже в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, планов на проведение телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом после беседы Шойгу с министром обороны США у Кремля не появилось.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в свою очередь, также заявил важности поддержания связи с Шойгу.

Ранее, 9 октября, министр обороны США Остин по итогам встречи в Праге с министром обороны Чехии Яной Черноховой заявил, что участники НАТО не стремятся к конфликту с Россией и не представляют для нее угрозы. С аналогичным заявлением 8 сентября выступил заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс на заседании Совбеза организации по поставкам оружия киевскому режиму.

7 сентября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия не испытывает недостатка в каналах коммуникации с США по вопросам Украины. Он пояснил, что для этого работают посольства, также есть возможности вести переговоры по телефону.

До этого, в мае, Шойгу и Ллойд также провели телефонные переговоры, стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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