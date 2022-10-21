Бывший вице-президент США отказался голосовать за Трампа на выборах 2024 года

Майк Пэнс, занимавший должность вице-президента при 45-м президенте США Дональде Трампе, намекнул на то, что не будет голосовать за бывшего лидера страны в том случае, если он решит выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах президента страны.

«Возможно, будет кто-нибудь другой, кого я бы предпочел», — ответил он на вопрос одного из студентов после прочтения своей речи в Университете Джорджтауна, организованной фондом Young America's Foundation.

Ранее, 23 сентября, Трамп пообещал депортировать из страны миллионы человек в случае своего избрания главой государства в 2024 году. Он добавил, что в случае своего избрания приступит к решению проблемы нелегальной миграции немедленно.

До этого, 2 сентября, политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Известиями» рассказал о том, что участие экс-президента США Дональда Трампа в выборах главы государства в 2024 году — вероятный сценарий.

25 августа профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин выразил мнение, что Демократическая партия США и лично президент США Джо Байден стоят за попыткой дискредитировать Трампа. Он связал это с тем, что «демократы начинают думать, как бы не проиграть выборы [президента] в 2024 году».

Вместе с тем в июне администрация Байдена подтвердила намерение действующего президента США баллотироваться на второй срок в 2024 году. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла опасения журналистов о том, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах.