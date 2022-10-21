На станции «Кленовый бульвар» БКЛ завершается установка зеркальных панелей

На станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершается монтаж зеркальных панелей. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, заканчивается установка зеркальных панелей высотой от 2,5 до 3,2 м на стенах вдоль платформы. Помимо этого, отражающими панелями частично отделан потолок, благодаря чему удалось визуально расширить пространство, а также усилить освещение на всей станции.

Помимо зеркал над платформой провели монтаж подвесного потолка из алюминиевых трехслойных панелей с декоративным покрытием, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Для подсветки стен в створе облицовки вдоль лестниц установили светильники, а на потолке разместили люстры, выполненные в виде замкнутых окружностей.

В кассовом зале специалисты закончили облицовку пола темным гранитом, а стен — мраморов и сотовыми панелями.

Сейчас ведутся работы по отделке подземного распределительного зала и выхода. Кроме того, началось благоустройство прилегающей к станции территории, пишет «Москва 24».

Ранее 21 октября стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства начали благоустраивать территорию рядом со строящейся станцией метро «Внуково» в Москве. В частности, возле станции «Внуково» на финальной стадии благоустройства высадят около 60 деревьев и 100 кустарников, а также разобьют газон площадью 14 тыс. кв. м.