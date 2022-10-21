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24 октября в киноцентре «Октябрь» состоится специальный показ фильма «Руками»

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Фото: ДД «Первое кино»
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24 октября в 19:15 в киноцентре «Октябрь» состоится специальный показ фильма «Руками». После показа — обсуждение с режиссером Владимиром Головневым.

Фильм выходит в широкий прокат 27 октября. Он состоит из нескольких новелл, снятых режиссерами из Екатеринбурга, Иркутска, Омска и Томска, и рассказывает истории самых обычных людей.

«Руками» (68 мин., Россия, 2021, реж. Е. Григорьев, производство — ДД «Первое кино», 16+)

Может ли обычный человек стать героем? Безусловно. Особенно если он собственными руками создает то, без чего не могут прожить другие. Печет хлеб, разводит рыбу, собирает мебель или варит сталь. Спасает жизни или собирает самолеты. Кинокартина рассказывает истории нескольких людей, труд которых почти не ценят, но именно они делают наш мир возможным.

«Мир устал от успешных людей. На мой взгляд, сейчас нужно снимать людей, которые что-то делают, претерпевают и вопреки всему пытаются интересно жить свою жизнь на благо общества. Такие люди есть. Кто-то же придумывает суперджет, делает новый экскаватор, разрабатывает новый автомобиль на АвтоВАЗе, хотя даже анекдот есть, что это место проклятое. Но кто-то же пытается расколдовать его. Кто-то изобретает лекарства, вакцины, пытается повысить урожай. Кто эти люди? Лично мы не производим этот мир — мы им пользуемся, осмысляем его. Надо снимать людей, которые что-то делают», — Евгений Григорьев о проекте.

Показ состоится в рамках проекта «Страна.DOC», направленного на поддержку и продвижение российского документального кино.

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