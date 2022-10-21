Ученые в Китае предложили уничтожить Starlink взрывом атомной бомбы

Китайские военные ученые задумались, каким образом уничтожить спутниковую связь. Они заявили, что страна должна иметь возможность отключить или уничтожить Starlink, если спутники будут угрожать национальной безопасности. По их мнению, ее можно отключить, взорвав атомную бомбу. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Предприниматель Илон Маск предполагал, что систему высокоскоростного интернета будут использовать в мирных целях, однако весной этого года ею стали пользоваться украинские военные.

При этом выяснилось, что такую радиосвязь почти невозможно подавить, поэтому ученые и озаботились способами ее уничтожения, сообщает телеканал «360».

По данные китайских исследователей, ионы, которые образуются при взрыве, выведут спутники из строя или нарушат связь хотя бы на некоторое время. Если устроить подрыв на высоте 80 км, ядерное облако за несколько минут поднимется до 500 км — высоты, на которой находятся спутники, — и повредит многие из них.

13 октября SpaceX заявила, что больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink. Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы, передает RT.

Затем 15 октября Маск заявил, что продолжит безвозмездно финансировать работу Starlink на Украине, передает НСН.

17 октября глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС рассматривает варианты финансирования работы системы спутниковой связи Starlink на территории Украины.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент страны Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.