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«Локо» мотивация: победят ли красно-зеленые в дерби с «Динамо»

Оба московских клуба хотят доказать, что выходят из кризиса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Предпоследний тур первого круга чемпионата России по футболу включает в себя несколько интригующих матчей. В первую очередь это московское дерби «Локомотива» и «Динамо». Оба клуба в кризисе, пусть и совсем разного масштаба. Но проявляют признаки оздоровления — выиграли по два последних матча. Каждому хочется закрепить эту тенденцию. Столичный «Спартак» попробует удержаться на втором месте по итогам матча с терпящими бедствие «Химками». Домашний матч против «Краснодара» может оказаться последним для «Пари Нижний Новгород» под руководством Михаила Галактионова, который считается основным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива».

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«Локомотив»«Динамо»

Обе команды выиграли два своих последних матча (по одному в чемпионате и Кубке России) и вроде бы начали выходить из кризиса. Масштабы его, правда, разные. «Локомотив» в нем пребывает больше года, с того момента, как власть в клубе перешла к группе менеджеров во главе с директором по спорту и развитию Ральфом Рангником и спортивным директором Томасом Цорном, за которыми стоял председатель совета директоров Александр Плутник.

Этот период был отмечен кадровой чехардой: увольнение трех тренеров (Марко Николича, Марвина Комппера и Йозефа Циннбауэра) и бегство еще одного (Маркуса Гисдоля) после начала специальной военной операции на Украине; «сдача дел» самим Рангником, когда его позвали в «Манчестер Юнайтед», а затем и его правой рукой Ларсом Корнеткой; дорогая, но хаотичная трансферная активность. Всё это привело к тому, что за полтора года «Локомотив» проделал путь от победы в Кубке России и третьего места по итогам сезона-2020/2021 до промежуточного 14-го места в таблице и угрозы вылета.

В результате Цорн был уволен, Плутник ушел сам. Первые два матча под руководством и.о. главного тренера Андрея Федорова «Локо» выиграл с одинаковым счетом 1:0 — у «Торпедо» в чемпионате и у «Химок» в Кубке России. К этому моменту в тренерский штаб главной команды вернулись клубные легенды Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов. Сейчас «железнодорожники» идут на 13-м месте в зоне переходных матчей. Чтобы подняться в таблице, им надо в субботу побеждать «Динамо».

Пока неясно, кто будет новым главным тренером. По информации «Чемпионата», на следующей неделе им станет Михаил Галактионов, работающий сейчас на аналогичной должности в «Пари Нижний Новгород».

— Когда нет игры, тогда надо что-то делать, — заявил «Известиям» член совета директоров «Локомотива» Салман Бабаев. — Вот мы и пытаемся искать, чтобы «Локомотив» снова стал тем клубом, который мы все знали. Я, по-моему, с 1998 года этим делом болею, так что будем пытаться исправить ситуацию. Честно говоря, я не могу на сегодняшний день сказать, будто что-то не так сделано Александром Плутником. Стратегия была хорошая. Делалось всё для того, чтобы клуб стал более прогрессивным, что-то новое хотели внести в нашу систему. Если взять каждого отдельного игрока, то они тоже все хорошие. Но тренерский штаб оказался не тот. Нужно сейчас просто-напросто успокоиться, понять свои ошибки, которые мы сами допустили.

У «Динамо», выигравшего бронзу в прошлом сезоне, спад был не такой длительный. Три поражения подряд в чемпионате и откат в середину таблицы, а также два поражения в первых трех матчах группового этапа Кубка России. Но победа в прошлом туре РПЛ над «Оренбургом» (3:2) и убедительный выигрыш в последней игре Кубка над «Ростовом» (3:1) говорят о постепенном выходе подопечных Славиши Йокановича из кризиса.

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«Спартак»«Химки»

Ничья в дерби с ЦСКА (2:2) прервала трехматчевую победную серию «Спартака» в чемпионате. Сейчас подопечные Гильермо Абаскаля идут вторыми, но уже существенно — на семь очков — отстали от лидирующего петербургского «Зенита». Между тем красно-белым дышат в спину ЦСКА и «Ростов», отстающие на один балл. Поэтому спартаковцам надо в воскресенье побеждать дома «Химки».

Этот матч они проведут без своего испанского главного тренера. 20 октября КДК РФС дисквалифицировал его и главного тренера ЦСКА Владимира Федотова на одну игру — за произошедшую между ними эмоциональную словесную перепалку.

Пока не ясно, что красно-белым может противопоставить его ближайший соперник, который за последние девять матчей чемпионата набрал всего два очка. Из-за этого «Химки» опустились в зону прямого вылета, хотя успешно начали сезон, выиграв два матча в первых четырех турах и сыграв вничью с лидером и чемпионом «Зенитом» (1:1).

— Пока у нас идет такая неприятная полоса, — сказал «Известиям» полузащитник «Химок» Илья Кухарчук. — Но после темной полосы всегда наступает светлая. Наступит ли она в игре со «Спартаком»? Давайте не буду загадывать, потому что когда я говорил, что на что-то надеюсь, это не получалось. Поэтому на данный вопрос пока не отвечу. Мы понимаем, что от нас требует главный тренер. Просто некоторые вещи пока не можем воплотить в реальность, но стараемся.

«Пари Нижний Новгород»«Краснодар»

Лишь с июня главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов занимает аналогичный пост в «Пари Нижний Новгород», а его уже называют главным кандидатом в «Локомотив». При этом волжане идут лишь на 11-м месте, в одном очке от зоны переходных матчей. В последний месяц они провели четыре матча в чемпионате и набрали лишь один балл, сыграв вничью в гостях с аутсайдером «Торпедо» (0:0).

Гораздо лучше дела идут в Кубке России, где после четырех туров нижегородцы с восьмью очками делят с «Локо» первое место в группе и на один балл опережают «Краснодар». Оба этих топ-клуба команда Галактионова обыграла дома. Над «Краснодаром» она взяла верх 1:0 на этой неделе и теперь снова примет его уже в чемпионате.

— Безусловно, разочарованы последними результатами в чемпионате, — отметил в разговоре с «Известиями» полузащитник «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов. — Потеряли очки в том же матче с «Торпедо», хотя доминировали всю игру, но не хватило реализации моментов в завершающей стадии. В целом же нам комфортно играть при нашем главном тренере. Мы уже с лета вместе, и местами получается показывать хороший футбол, качественное взаимодействие на поле.

Удачно начавший сезон «Краснодар» резко сдал в октябре, набрав всего одно очко в последних трех матчах чемпионата. Сейчас он идет на пятом месте, но уже серьезно отстает от первой тройки.

«Факел»«Ростов»

Ростовчане в этом сезоне стартовали очень успешно. Еще месяц назад на их счету не было ни одного поражения. Лишь в 12-м туре команда Валерия Карпина проиграла в гостях лидирующему «Зениту» (1:3), будучи его главным преследователем в таблице. Тогда это не вызывало особой паники, но с тех пор многое поменялось. Из последних пяти матчей проиграно четыре. Причем недавнюю кубковую игру с «Динамо» (1:3) «Ростов» откровенно провалил.

— Не знаю, что происходит с нами в последних матчах, — сказал «Известиям» защитник «Ростова» Александр Сильянов. — С тем же «Динамо» играли вроде неплохо, но пропустили много контратак. Соперник реализовал свои моменты, поэтому нам стало тяжелее. Так с нами ничего особо не происходит в последнее время. Где-то, может быть, не повезло. У нас такой чемпионат, что все проигрывают друг другу. Сейчас главное — исправить ситуацию. Тем более нам, молодым, надо доказывать свой уровень.

Не сильно лучше идут дела у «Факела», на счету которого в РПЛ всего одна победа. Последние четыре матча воронежцы сыграли вничью. Среди них есть как успехи в виде отобранных очков у «Зенита» (1:1), так и провалы в виде осечек с аутсайдерами в лице «Торпедо» (2:2) и «Химок» (0:0). «Факел» сейчас — 14-й, в двух очках от зоны прямого вылета.

В 14-м туре РПЛ пройдут еще четыре матча. В воскресенье, 23 октября, ЦСКА поедет в гости к бывшей команде своего главного тренера Владимира Федотова — «Оренбургу», а «Торпедо» — к «Ахмату», где еще полтора месяца назад работал нынешний главный тренер «автозаводцев» Андрей Талалаев. В понедельник, 24 октября, «Зенит» примет дома «Сочи», а «Урал» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов».

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