«Локо» мотивация: победят ли красно-зеленые в дерби с «Динамо»

Предпоследний тур первого круга чемпионата России по футболу включает в себя несколько интригующих матчей. В первую очередь это московское дерби «Локомотива» и «Динамо». Оба клуба в кризисе, пусть и совсем разного масштаба. Но проявляют признаки оздоровления — выиграли по два последних матча. Каждому хочется закрепить эту тенденцию. Столичный «Спартак» попробует удержаться на втором месте по итогам матча с терпящими бедствие «Химками». Домашний матч против «Краснодара» может оказаться последним для «Пари Нижний Новгород» под руководством Михаила Галактионова, который считается основным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива».

«Локомотив»–«Динамо»

Обе команды выиграли два своих последних матча (по одному в чемпионате и Кубке России) и вроде бы начали выходить из кризиса. Масштабы его, правда, разные. «Локомотив» в нем пребывает больше года, с того момента, как власть в клубе перешла к группе менеджеров во главе с директором по спорту и развитию Ральфом Рангником и спортивным директором Томасом Цорном, за которыми стоял председатель совета директоров Александр Плутник.

Этот период был отмечен кадровой чехардой: увольнение трех тренеров (Марко Николича, Марвина Комппера и Йозефа Циннбауэра) и бегство еще одного (Маркуса Гисдоля) после начала специальной военной операции на Украине; «сдача дел» самим Рангником, когда его позвали в «Манчестер Юнайтед», а затем и его правой рукой Ларсом Корнеткой; дорогая, но хаотичная трансферная активность. Всё это привело к тому, что за полтора года «Локомотив» проделал путь от победы в Кубке России и третьего места по итогам сезона-2020/2021 до промежуточного 14-го места в таблице и угрозы вылета.

В результате Цорн был уволен, Плутник ушел сам. Первые два матча под руководством и.о. главного тренера Андрея Федорова «Локо» выиграл с одинаковым счетом 1:0 — у «Торпедо» в чемпионате и у «Химок» в Кубке России. К этому моменту в тренерский штаб главной команды вернулись клубные легенды Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов. Сейчас «железнодорожники» идут на 13-м месте в зоне переходных матчей. Чтобы подняться в таблице, им надо в субботу побеждать «Динамо».

Пока неясно, кто будет новым главным тренером. По информации «Чемпионата», на следующей неделе им станет Михаил Галактионов, работающий сейчас на аналогичной должности в «Пари Нижний Новгород».

— Когда нет игры, тогда надо что-то делать, — заявил «Известиям» член совета директоров «Локомотива» Салман Бабаев. — Вот мы и пытаемся искать, чтобы «Локомотив» снова стал тем клубом, который мы все знали. Я, по-моему, с 1998 года этим делом болею, так что будем пытаться исправить ситуацию. Честно говоря, я не могу на сегодняшний день сказать, будто что-то не так сделано Александром Плутником. Стратегия была хорошая. Делалось всё для того, чтобы клуб стал более прогрессивным, что-то новое хотели внести в нашу систему. Если взять каждого отдельного игрока, то они тоже все хорошие. Но тренерский штаб оказался не тот. Нужно сейчас просто-напросто успокоиться, понять свои ошибки, которые мы сами допустили.

У «Динамо», выигравшего бронзу в прошлом сезоне, спад был не такой длительный. Три поражения подряд в чемпионате и откат в середину таблицы, а также два поражения в первых трех матчах группового этапа Кубка России. Но победа в прошлом туре РПЛ над «Оренбургом» (3:2) и убедительный выигрыш в последней игре Кубка над «Ростовом» (3:1) говорят о постепенном выходе подопечных Славиши Йокановича из кризиса.

«Спартак»–«Химки»

Ничья в дерби с ЦСКА (2:2) прервала трехматчевую победную серию «Спартака» в чемпионате. Сейчас подопечные Гильермо Абаскаля идут вторыми, но уже существенно — на семь очков — отстали от лидирующего петербургского «Зенита». Между тем красно-белым дышат в спину ЦСКА и «Ростов», отстающие на один балл. Поэтому спартаковцам надо в воскресенье побеждать дома «Химки».

Этот матч они проведут без своего испанского главного тренера. 20 октября КДК РФС дисквалифицировал его и главного тренера ЦСКА Владимира Федотова на одну игру — за произошедшую между ними эмоциональную словесную перепалку.

Пока не ясно, что красно-белым может противопоставить его ближайший соперник, который за последние девять матчей чемпионата набрал всего два очка. Из-за этого «Химки» опустились в зону прямого вылета, хотя успешно начали сезон, выиграв два матча в первых четырех турах и сыграв вничью с лидером и чемпионом «Зенитом» (1:1).

— Пока у нас идет такая неприятная полоса, — сказал «Известиям» полузащитник «Химок» Илья Кухарчук. — Но после темной полосы всегда наступает светлая. Наступит ли она в игре со «Спартаком»? Давайте не буду загадывать, потому что когда я говорил, что на что-то надеюсь, это не получалось. Поэтому на данный вопрос пока не отвечу. Мы понимаем, что от нас требует главный тренер. Просто некоторые вещи пока не можем воплотить в реальность, но стараемся.

«Пари Нижний Новгород»–«Краснодар»

Лишь с июня главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов занимает аналогичный пост в «Пари Нижний Новгород», а его уже называют главным кандидатом в «Локомотив». При этом волжане идут лишь на 11-м месте, в одном очке от зоны переходных матчей. В последний месяц они провели четыре матча в чемпионате и набрали лишь один балл, сыграв вничью в гостях с аутсайдером «Торпедо» (0:0).

Гораздо лучше дела идут в Кубке России, где после четырех туров нижегородцы с восьмью очками делят с «Локо» первое место в группе и на один балл опережают «Краснодар». Оба этих топ-клуба команда Галактионова обыграла дома. Над «Краснодаром» она взяла верх 1:0 на этой неделе и теперь снова примет его уже в чемпионате.

— Безусловно, разочарованы последними результатами в чемпионате, — отметил в разговоре с «Известиями» полузащитник «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов. — Потеряли очки в том же матче с «Торпедо», хотя доминировали всю игру, но не хватило реализации моментов в завершающей стадии. В целом же нам комфортно играть при нашем главном тренере. Мы уже с лета вместе, и местами получается показывать хороший футбол, качественное взаимодействие на поле.

Удачно начавший сезон «Краснодар» резко сдал в октябре, набрав всего одно очко в последних трех матчах чемпионата. Сейчас он идет на пятом месте, но уже серьезно отстает от первой тройки.

«Факел»–«Ростов»

Ростовчане в этом сезоне стартовали очень успешно. Еще месяц назад на их счету не было ни одного поражения. Лишь в 12-м туре команда Валерия Карпина проиграла в гостях лидирующему «Зениту» (1:3), будучи его главным преследователем в таблице. Тогда это не вызывало особой паники, но с тех пор многое поменялось. Из последних пяти матчей проиграно четыре. Причем недавнюю кубковую игру с «Динамо» (1:3) «Ростов» откровенно провалил.

— Не знаю, что происходит с нами в последних матчах, — сказал «Известиям» защитник «Ростова» Александр Сильянов. — С тем же «Динамо» играли вроде неплохо, но пропустили много контратак. Соперник реализовал свои моменты, поэтому нам стало тяжелее. Так с нами ничего особо не происходит в последнее время. Где-то, может быть, не повезло. У нас такой чемпионат, что все проигрывают друг другу. Сейчас главное — исправить ситуацию. Тем более нам, молодым, надо доказывать свой уровень.

Не сильно лучше идут дела у «Факела», на счету которого в РПЛ всего одна победа. Последние четыре матча воронежцы сыграли вничью. Среди них есть как успехи в виде отобранных очков у «Зенита» (1:1), так и провалы в виде осечек с аутсайдерами в лице «Торпедо» (2:2) и «Химок» (0:0). «Факел» сейчас — 14-й, в двух очках от зоны прямого вылета.

В 14-м туре РПЛ пройдут еще четыре матча. В воскресенье, 23 октября, ЦСКА поедет в гости к бывшей команде своего главного тренера Владимира Федотова — «Оренбургу», а «Торпедо» — к «Ахмату», где еще полтора месяца назад работал нынешний главный тренер «автозаводцев» Андрей Талалаев. В понедельник, 24 октября, «Зенит» примет дома «Сочи», а «Урал» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов».