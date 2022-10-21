Агитбригада «Русского Радио» побывала в Феодосии

21 октября в одном из красивейших городов Крыма, Феодосии, состоялся концерт Агитбригады «Русского Радио». Звезды выступили в поддержку бойцов, принимающих участие в спецоперации, и пожелали им победы.

Общероссийский музыкальный патриотический марафон Агитбригады «Русского Радио» стартовал 20 октября в Севастополе. Радиостанция, чья миссия всегда быть со своими слушателями, поддерживать их, пошла по стопам великих артистов, которые во время ВОВ приезжали на прифронтовые территории, чтобы подарить свое творчество бойцам.

Так и сегодня звезды «Русского Радио» отправляются с концертами по воинским частям и госпиталям страны, в том числе и присоединенных территорий, чтобы внести свой маленький вклад в общую победу — подарить бойцам веру и надежду и напомнить, что вся Россия сегодня вместе с ними.

21 октября концерт состоялся в Феодосии. На сцену вышли группа «Земляне» и Роман Архипов.

«Мы очень благодарны военным, встретившим нас в Феодосии, за прием, — говорит руководитель дирекции по концертной деятельности и работе с артистами «Русской Медиагруппы» Михаил Богомолов. — И, конечно, станция благодарна исполнителям, принявшим участие в марафоне. Агитбригады «Русского Радио» были созданы совместно с артистами, которые горячо откликнулись на нашу идею, хотели выразить свою поддержку народу и бойцам».

«Мы хотели своей музыкой поддержать бойцов, дать им точки опоры в их нелегком деле, — отметили музыканты группы «Земляне». — Мы получили очень живой и горячий отклик от зрителей. Агитбригады «Русского Радио» позволили нам быть сегодня здесь, выразить свою поддержку — и эта поддержка не только тем военным, что слушали нас сегодня, но и всей стране».

23 октября концерт Агитбригады «Русского Радио» состоится в Наро-Фоминске.