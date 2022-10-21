Роналду получил штраф в €887 тыс. за уход со стадиона

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» оштрафовал нападающего Криштиану Роналду на €887 тыс. за то, что тот покинул стадион до финального свистка арбитра. Об этом 20 октября сообщило издание The Daily Star.

Инцидент произошел во время матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма», встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Манчестер Юнайтед», отмечает «Спорт-Эспресс».

37-летний Роналду покинул скамейку запасных до финального свистка матча МЮ со «шпорами», после чего уехал со стадиона, пишет «Ридус».

Как уточняется, португалец покинул скамейку запасных своей команды, когда на 89-й минуте матча были сделаны две замены, в числе которых он не оказался, так и не выйдя на поле.

После этого португальца отстранили от тренировок с основой командой. Сегодня он занимался индивидуально во время тренировки молодежной команды.

Отмечается, что сумма штрафа эквивалентна двухнедельной зарплате Роналду.

Летом оклад португальского игрока был понижен на 25%. На данный момент футболист получает в неделю примерно €443,5 тыс.

Сообщается, что 22 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в рамках 13-го тура АПЛ. Как ранее стало известно, Роналду не был включен в заявку на этот матч. Нападающего вывели из состава по распоряжению главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, отмечает НСН.