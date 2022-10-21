В ЛНР нейтрализовали группу украинских диверсантов

Спецслужбы в Луганской Народной Республике (ЛНР) нейтрализовали группу украинских диверсантов, сообщил 21 октября источник.

«В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность диверсионно-террористической группы ВСУ. Обнаружен замаскированный схрон, подходы к которому были заминированы», — цитирует его «РИА Новости».

Уточняется, что в схроне находилось иностранное оружие.

Накануне бывший член теробороны Сергей Парамонов рассказал, что украинские боевики планировали совершить теракт в Энергодаре Запорожской области. По его словам, когда он служил в теробороне, им выдали оружие и поставили задачу совершить теракт против российских силовиков во время проведения пророссийских массовых акций в городе.

За день до этого российские снайперы уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы. Кадрами боевой работы поделился корреспондент «Известий» Александр Морозов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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