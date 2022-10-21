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Власти Испании назвали сроки строительства трубопровода во Францию

Вице-премьер Испании Рибера предрекла, что строительство трубопровода во Францию займет от четырех лет
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Фото: REUTERS/Vincent West
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Трубопровод BarMar из Испании во Францию построится минимум за четыре года, прогнозировала в пятницу, 21 октября, вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера.

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Эксперты считают эту идею нереализуемой, по крайней мере в краткосрочной перспективе

По BarMar будут транспортировать газ и водород, пишет Euronews.

Рибера подчеркнула, что речь идет о «проекте, который должен быть чрезвычайно безопасным <…>, чтобы доставлять водород».

«По нашим расчетам, это займет около четырех или пяти лет», — заявила заместитель главы правительства.

Когда строительство будет закончено, добавила Рибера, новая инфраструктура соединится в Марселе с другими европейскими газовыми коридорами.

В конце августа стало известно, что страны ЕС заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 80% к предстоящему отопительному сезону. Наибольший уровень заполненности хранилищ наблюдается в Португалии — 100%, во Франции показатель достиг 91,54%, в Испании хранилища заполнены на 84,37%.

1 августа выяснилось, что эксперты считают недостаточным потенциал Испании для того, чтобы стать газовым хабом ЕС. Отраслевые специалисты считают, что страна, расположенная на Пиренейском полуострове, уже упустила шанс превратиться в новый газовый центр, практически потеряв поставки природного газа из Алжира.

В феврале Испания не подтвердила планы по строительству газопровода для замены российского газа. В министерстве по экологическому переходу Испании заявили, что в январе 2019 года регулирующие органы Испании и Франции остановили строительство газопровода Midcat из-за экономики. При этом в ведомстве добавили, что энергетические рынки Испании, как и других стран ЕС,«отражают напряженность». В Евросоюзе также указали на нерентабельность идеи возобновить строительство Midcat.

Доля Испании в регазификации Европы достигает 37%. В настоящий момент в стране насчитывается шесть специализированных заводов по обработке СПГ. Однако королевство недостаточно хорошо связано с остальной частью ЕС, и поэтому для его превращения в газовый хаб потребуется реализация новых проектов.

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