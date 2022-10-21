Латвия начнет проверять политические взгляды россиян при продлении ВНЖ

Латвия введет проверку на политические взгляды всех россиян, проживающих в стране, по результатам которой, возможно, части из них не продлят вид на жительство (ВНЖ). Кроме того, страна не будет принимать и укрывать россиян, которые покидают страну из-за мобилизации, заявил в интервью «Настоящему времени» (внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

По его словам, сейчас ВНЖ в Латвии имеют около 10 тыс. россиян и власти страны планируют сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены по инвестициям, а также по другим программам. Кроме того, он не исключил, что при продлении ВНЖ для выяснения политических взглядов россиян им будут задавать вопросы: «Чей Крым? Что происходит на Украине?».

«Если человек просто убегает от мобилизации в России и живет здесь (в Латвии — прим. Ред.) — это одно. Но если он при этом продолжает пропаганду путинского режима — а есть и такие, — то это совершенно другой случай. Я не считаю такие проверки россиян шантажом или давлением. Но то, что произошло 24 февраля 2022 года, жестко поменяло отношение к России», — заявил Ринкевич.

Кроме того, он отметил, что Латвия не будет принимать и укрывать россиян, которые покидают страну из-за мобилизации. Так как, по его словам, эти люди выступают не против спецоперации, которую Россия проводит на Украине, а против мобилизации, и это большая разница.

19 сентября в посольстве РФ в Латвии сообщили, что россияне при пересечении границы Латвии сталкиваются с различными провокациями. В частности, их заставляют подписывать заявления с осуждением властей России.

18 сентября глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что в Латвии продолжают искусственное насаждение русофобии, что является средством сдерживания России.

До этого, 16 сентября, министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс сообщил, что власти Латвии вводят ограничение на латвийской границе для россиян, обладающих шенгенскими визами.

6 сентября стало известно, что Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон сообщила, что входящие в Евросоюз государства, помимо прочего, получат право отказывать в визе россиянам, которые могут угрожать безопасности этих стран. В свою очередь, президент России Владимир Путин оценил сложившуюся ситуацию с туризмом и визами для россиян и выступил против ответа «плевком» на визовые ограничения.