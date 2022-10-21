Реклама
Прямой эфир
Общество
В ЛНР нейтрализовали группу украинских диверсантов
Мир
Остин в разговоре с Шойгу заявил о важности поддержания коммуникации с Россией
Мир
Саммит ЕС осудил диверсию на «Северных потоках»
Общество
Возле станции метро у аэропорта Внуково началось благоустройство
Мир
ЕК подготовит предложения по переводу замороженных активов РФ на помощь Украине
Политика
Песков заявил об отсутствии в планах разговора Путина с Байденом
Мир
Украина попросила ЕС выделять ей по €3–4 млрд ежемесячно
Мир
Во Франции ограничили продажу лекарств с парацетамолом из-за угрозы дефицита
Общество
С границы с Грузией уберут мобильные пункты призыва
Мир
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США
Мир
В ЕС выразили готовность продолжать оказывать поддержку Киеву
Авто
За две декады октября в Москве выявили 648 пьяных водителей

Латвия начнет проверять политические взгляды россиян при продлении ВНЖ

Глава МИД Латвии: Латвия введет проверку на политические взгляды всех россиян, проживающих в стране
0
Фото: flickr.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Латвия введет проверку на политические взгляды всех россиян, проживающих в стране, по результатам которой, возможно, части из них не продлят вид на жительство (ВНЖ). Кроме того, страна не будет принимать и укрывать россиян, которые покидают страну из-за мобилизации, заявил в интервью «Настоящему времени» (внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Податели всего: на визы каких стран Шенгена проще сдать документы
И как можно попасть в Европу, если разрешение на въезд получено

По его словам, сейчас ВНЖ в Латвии имеют около 10 тыс. россиян и власти страны планируют сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены по инвестициям, а также по другим программам. Кроме того, он не исключил, что при продлении ВНЖ для выяснения политических взглядов россиян им будут задавать вопросы: «Чей Крым? Что происходит на Украине?».

«Если человек просто убегает от мобилизации в России и живет здесь (в Латвии — прим. Ред.) — это одно. Но если он при этом продолжает пропаганду путинского режима — а есть и такие, — то это совершенно другой случай. Я не считаю такие проверки россиян шантажом или давлением. Но то, что произошло 24 февраля 2022 года, жестко поменяло отношение к России», — заявил Ринкевич.

Кроме того, он отметил, что Латвия не будет принимать и укрывать россиян, которые покидают страну из-за мобилизации. Так как, по его словам, эти люди выступают не против спецоперации, которую Россия проводит на Украине, а против мобилизации, и это большая разница.

19 сентября в посольстве РФ в Латвии сообщили, что россияне при пересечении границы Латвии сталкиваются с различными провокациями. В частности, их заставляют подписывать заявления с осуждением властей России.

18 сентября глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что в Латвии продолжают искусственное насаждение русофобии, что является средством сдерживания России.

До этого, 16 сентября, министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс сообщил, что власти Латвии вводят ограничение на латвийской границе для россиян, обладающих шенгенскими визами.

6 сентября стало известно, что Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон сообщила, что входящие в Евросоюз государства, помимо прочего, получат право отказывать в визе россиянам, которые могут угрожать безопасности этих стран. В свою очередь, президент России Владимир Путин оценил сложившуюся ситуацию с туризмом и визами для россиян и выступил против ответа «плевком» на визовые ограничения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022