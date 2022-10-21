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Остин в разговоре с Шойгу заявил о важности поддержания коммуникации с Россией

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил о важности поддержания открытыми каналов коммуникации в условиях российской спецоперации на Украине. Об этом 21 октября сообщается в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера.

«Министр обороны Остин подчеркнул важность сохранения каналов коммуникации в условиях идущей войны против Украины», — отмечается в заявлении.

Ранее в этот день стало известно, что главы оборонных ведомств США и России провели телефонный разговор. Уточнялось, что были обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

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Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о важности поддержания связи с Шойгу.

7 сентября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия не испытывает недостатка в каналах коммуникации с США по вопросам Украины. Он пояснил, что для этого работают посольства, также есть возможность вести переговоры по телефону.

До этого, в мае, Шойгу и Ллойд также провели телефонные переговоры, стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Украине.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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