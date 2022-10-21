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Хуснуллин рассказал о ходе восстановления железнодорожной части Крымского моста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста начнутся после завершения обследования. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин написал в Telegram в пятницу, 21 октября.

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По его словам, в настоящее время завершается демонтаж обвалившихся пролетов. Вице-премьер добавил, что это довольно сложная работа, которая ведется как над водой, так и под водой.

«По железнодорожной части моста скоро также завершим обследование, подготовим необходимую документацию и начнем работы», — цитирует Хуснуллина RT.

Он уточнил, что сейчас на объекте в две смены работают 400 человек и 40 единиц техники.

Также чиновник отметил хорошую работу строителей, производителей и поставщиков металлоконструкций.

Накануне Росавтодор сообщил, что дорожники приступили к демонтажу правой части автодорожного полотна Крымского моста, пишет «Москва 24».

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика с номерами Краснодарского края. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг.

В результате диверсии загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве погибли четыре человека.

12 октября в ФСБ отметили, что организатором теракта является ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. В этот же день стало известно о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении.

14 октября в Киевском районном суде Симферополя заявили об аресте на два месяца пяти подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту. Накануне еще троих фигурантов дела арестовали в Москве.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ЧП, сказав, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России.

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