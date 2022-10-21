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На форуме «Сделано в России» обсудили тему переориентации торговых потоков

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Недружественные действия ряда стран стимулируют Россию к поиску новых партнеров и освоению новых рынков, заявил зампред правительства Алексей Оверчук.

«Задача санкций состоит в формировании условий, при которых российский бизнес и российский бюджет лишатся доходов. Естественно, мы не сидим и не ждем, когда это случится», — сказал он на форуме «Сделано в России», который проходит в Москве с 20 по 22 сентября.

По словам вице-премьера, в 2022 году «началась активная переориентация на рынки стран, лежащих к югу от России».

Участники форума обсудили тему изменения логистических цепочек в новых условиях, в частности, развитие имеющихся коридоров и создание новых транспортных хабов. Было отмечено, что процесс переориентации торговых потоков идет полным ходом — РФ осваивает рынки стран Азии и Ближнего Востока, а также Северной Африки. Также на сессии заявили о росте доли несырьевых поставок дружественным странам; в общей сложности покупателями российской продукции стали порядка 200 государств.

Как отметила гендиректор АО «РЭЦ» Вероника Никишина, нынешний форум — это главное событие для всех экспортеров страны. «Сегодня как никогда и экспорт, и импорт становятся очень актуальными для наших предпринимателей. Чего мы ждем? Мы ждем того, что на полях форума, деловой программы, которая очень обширная, наши предприниматели получат ответы на вопросы, которые их сегодня интересуют больше всего», — подчеркнула она.

Форум «Сделано в России» проводится в десятый раз. По сравнению с прошлым годом количество стран, подавших заявки на участие, увеличилось в три раза. В этом году на мероприятии отмечено рекордное число гостей.

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