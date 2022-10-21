Возле станции метро у аэропорта Внуково началось благоустройство

Специалисты комплекса городского хозяйства начали благоустраивать территорию рядом со строящейся станцией метро «Внуково» в Москве. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Так, будут приведены в порядок привокзальная площадь, улицы Центральная, 1-я и 2-я Рейсовые. Главной задачей является сделать удобные пересадки с одного вида транспорта на другой, а также решить вопрос с организацией стоянок для автомобилей, включая такси.

Для безопасности водителей и пешеходов в зоне работ выставляются ограждения и обустраиваются проходы.

Бирюков отметил, что воздушные кабельные линии будут убраны под землю. Это позволит улучшить визуальный облик пространства. Кроме того, это способствует обеспечению сохранности коммуникаций.

По его словам, также планируется заменить покрытие тротуаров. Общая площадь пешеходной зоны составит 37 тыс. кв. м. будет обновлен асфальт на проезжей части. Специалисты установят свыше 800 дорожных знаков и восемь светофоров, отмечает сайт kp.ru.

Для пассажиров общественного транспорта будут обустроены три современных остановочных павильона. Освещение пространства будет обеспечено за счет 130 фонарей со светодиодными светильниками.

Чиновник добавил, что возле станции «Внуково» на финальной стадии благоустройства высадят около 60 деревьев и 100 кустарников, а также разобьют газон площадью 14 тыс. кв. м.

Завершение работ намечено на IV квартал 2023 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В сентябре НСН отмечало, что Солнцевская линия московского метро, на которой расположится новая станция, является одной из самых протяженных линий столичной подземки. Она стартовала от станции «Деловой центр», дошла до станций «Ново-Переделкино», «Солнцево», отмечает телеканал «360». Сейчас в «Рассказовке» ведется последний этап строительства до Внуково. Продление ветки повысит транспортную доступность аэропорта и окрестных районов, а время в пути до аэропорта сократится на полчаса.

Ранее москвичи выбрали названия для семи станций метро, сквера и четырех улиц. Участие в голосовании приняли более 2,7 млн человек.