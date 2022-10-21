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Британцев восхитили кадры стрельбы Путина из снайперской винтовки

Читатели Daily Mail с восторгом прокомментировали кадры стрельбы президента РФ Путина из СВД
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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Британцы были изумлены, увидев кадры стрельбы президента России Владимира Путина из снайперской винтовки Драгунова (СВД) во время его посещения полигона по подготовке мобилизованных в Рязанской области. Свои комментарии они оставили под статьей об этом визите в газете Daily Mail, опубликованной в четверг, 20 октября.

Проверка главного: что увидел президент РФ на полигоне в Рязанской области
Владимир Путин проверил процесс подготовки мобилизованных и опробовал снайперскую винтовку СВД

«В свои 70 лет Путин — достойный пример для подражания для всякого мужчины», — написал читатель Tony Crisp.

С ним согласился и пользователь под ником KhaledUAE.

«Поначалу я был за Украину, но с каждым днем всё больше восхищаюсь Путиным. Настоящий мужик», — написал он.

Еще один читатель с иронией сравнил российского лидера с президентом США Джо Байденом.

«А сонный Джо даже не может самостоятельно уйти с трибуны», заметил Frederickmaximus.

Его поддержал GREWIE.

«Путин и Байден — как небо и земля. Путин явно рулит, а Байден — марионетка», — написал читатель.

Днем ранее Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Глава государства на месте заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений. Путин опробовал СВД, сделав несколько выстрелов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подробностях этого визита, отметив, что президент поразил цель, стреляя из СВД. Песков уточнил, что на стрельбище была не мишень, а гонг. После выстрела Путина гонг был слышен.

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