Британцев восхитили кадры стрельбы Путина из снайперской винтовки
Британцы были изумлены, увидев кадры стрельбы президента России Владимира Путина из снайперской винтовки Драгунова (СВД) во время его посещения полигона по подготовке мобилизованных в Рязанской области. Свои комментарии они оставили под статьей об этом визите в газете Daily Mail, опубликованной в четверг, 20 октября.
«В свои 70 лет Путин — достойный пример для подражания для всякого мужчины», — написал читатель Tony Crisp.
С ним согласился и пользователь под ником KhaledUAE.
«Поначалу я был за Украину, но с каждым днем всё больше восхищаюсь Путиным. Настоящий мужик», — написал он.
Еще один читатель с иронией сравнил российского лидера с президентом США Джо Байденом.
«А сонный Джо даже не может самостоятельно уйти с трибуны», заметил Frederickmaximus.
Его поддержал GREWIE.
«Путин и Байден — как небо и земля. Путин явно рулит, а Байден — марионетка», — написал читатель.
Днем ранее Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Глава государства на месте заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений. Путин опробовал СВД, сделав несколько выстрелов.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подробностях этого визита, отметив, что президент поразил цель, стреляя из СВД. Песков уточнил, что на стрельбище была не мишень, а гонг. После выстрела Путина гонг был слышен.