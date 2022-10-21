В Казани пассажирский самолет при взлете сбил зайца

В Казани самолет при взлете сбил зайца, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в пятницу, 21 октября, в соцсети «ВКонтакте».

«По предварительным данным, 21 октября 2022 года около трех часов девяти минут в международном аэропорту Казань после взлета экипаж воздушного судна Airbus 321, выполнявший рейс сообщением Казань — Худжанд, сообщил о столкновении на взлетно-посадочной полосе с зайцем», — говорится в сообщении.

Как следует из сообщения, Airbus 321 продолжил полет в штатном режиме.

«После осмотра взлетно-посадочной полосы инженер аэродромной службы доложил об обнаружении останков животного. Взлетно-посадочная полоса приведена в нормативное состояние. На безопасность других воздушных судов происшествие не повлияло», — передает транспортная прокуратура.

По факту инцидента начата проверка.

Год назад турбиновый самолет DHC-6 авиакомпании «Аврора» сбил лису в Международном аэропорту Владивосток во время тренировочного полета. Экипаж не пострадал, самолет поврежден не был.