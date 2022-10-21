Экономист предрек наиболее сильный удар инфляции по Турции, Германии и Британии

Мировой кризис, который связан в том числе с увеличением цен на энергоносители, спровоцировал рост инфляции в ряде стран. Сильнее всего она ударит по Турции, Германии и Великобритании, сообщил «Газете.Ru» экономист, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

По его словам, в настоящее время инфляция в Турции составляет порядка 80%, но власти страны не готовы бороться с ней поднятием процентных ставок. В Германии инфляция уже сейчас составляет 7,9% и может вырасти еще больше к концу года. А в Великобритании она уже превысила показатель в 10%.

Эткинд подчеркнул, что в указанных странах наблюдаются рекордные значения инфляции за последние десятилетия. Одной из основных причин этого он назвал рост стоимости энергоносителей, ситуацию с которыми усугубил инцидент с «Северными потоками». Также экономист обратил внимание на сложности в осуществлении поставок товаров, возникшие после введения в начале года взаимных запретов на полеты и заход морских судов. Кроме того, в будущем возможно введение запрета на перевозку грузов на автомобилях.

Он также отметил, что ситуация с инфляцией в России тоже достаточно непростая. «До конца года значения инфляции должны превысить в нашей стране уровень 10–11%. Не стоит забывать о повышении тарифов ЖКХ с декабря, что может привести к достижению уровня 13% к концу года», — сообщил Эткинд.

При этом он отметил, что сохранение эффекта от санкций может привести к негативному влиянию на инфляцию и в 2023 году. «Сейчас сложно прогнозировать, на каком уровне она будет, но, скорее всего, значение окажется не ниже 10-процентного уровня», — подытожил эксперт.

19 октября начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский рассказал «Известиям», что удержание годовой инфляции в ближайшие месяцы на уровне около 9–10% для Евросоюза уже будет считаться определенным успехом. При этом он отметил, что резкий рост цен в еврозоне связан прежде всего с динамикой стоимости энергоносителей и негативными ожиданиями относительно поставок энергоресурсов в ближайшие месяцы.

Ранее в этот день Бюро национальной статистики Великобритании сообщило, что годовая инфляция в стране по итогам сентября ускорилась до 10,1 с 9,9% месяцем ранее.

Также в середине октября представитель благотворительной организации города Карлстад в Швеции Мари Бьерклунд рассказала телеканалу TV4, что в стране множество семей сильно пострадали от роста инфляции.

Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с российской стороной, а также от части российских энергоресурсов нанес удар по экономике государств, где поднимаются цены и инфляция зашкаливает.