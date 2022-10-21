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Представитель Кремля Песков сообщил, что точных сроков окончания частичной мобилизации нет

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По вопросу окончания сроков частичной мобилизации следует исходить из слов президента РФ Владимира Путина про две недели, более точной даты нет. Об этом 21 октября заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Могу напомнить вам слова президента о предположительных сроках окончания мобилизации, о которых президент сказал в Астане, когда общался с прессой... Какой-то более точной даты нет», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, определена ли дата завершения частичной мобилизации.

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14 октября на пресс-конференции в столице Казахстана Путин предположил, что все мобилизационные мероприятия будут завершены в течение примерно двух недель.

В тот же день Песков, исходя из этих слов главы государства, пришел к выводу, что частичная мобилизация закончится до конца октября. Он также отметил, что президент не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от Минобороны РФ.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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