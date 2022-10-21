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За две декады октября в Москве выявили 648 пьяных водителей

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В Москве сотрудники Госавтоинспекции с 1 по 20 октября выявили 1497 водителей с признаками опьянения, из которых у 648 оно было доказано. Об этом 21 октября ГИБДД столицы сообщила в своем официальном Telegram-канале.

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Из почти 1,5 тыс. остановленных водителей 786 отказались от прохождения процедуры освидетельствования, что тоже не сыграло в их пользу.

Столичные инспекторы ДПС особо подчеркнули, что 63 водителя из общего числа сели нетрезвыми за руль, будучи лишенными права управления автомобилем. Эти людям теперь грозит уголовная ответственность.

ГИБДД Москвы еще раз напомнила автомобилистам, что садится за руль в состоянии опьянения ни в коем случае нельзя.

12 октября столичная Госавтоинспекция отметила сокращение числа ДТП с участием мотоциклистов на 15,8% за девять месяцев 2022 года. Число погибших и раненых людей в таких дорожных авариях уменьшилось на 18,2% и 17,6% соответственно. По мнению инспекторов ДПС, основными причинами ДТП с участием мотоциклистов стали несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения и несоответствие скорости конкретным условиям движения.

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