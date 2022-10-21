Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Село Муром в Белгородской области попало под обстрел ВСУ
Экономика
В Минэке России сообщили о планах достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году
Мир
Супруга Байдена поддержала его намерение вновь стать президентом США
Авто
Иранская компания Iran Khodro представила новый хетчбэк TF21
Мир
Эрдоган подтвердил наличие у Турции новой баллистической ракеты
Мир
Умер актер сериала «Она написала убийство» Рон Мэйсэк
Мир
Лукашенко пригласил СБУ в Белоруссию
Общество
В Херсонской области опровергли информацию о минировании Каховской ГЭС
Происшествия
Автобус с 18 пассажирами опрокинулся при съезде в кювет под Мурманском
Мир
Министр обороны Британии Уоллес отказался от выдвижения в премьеры
Мир
Около 32 млн британцев испытывают трудности с оплатой счетов
Армия
Командующий Севфлотом указал на рост негативных тенденций в Арктике

Юрист предостерегла россиян от попыток обналичить маткапитал

Юрист Шакина предупредила об ответственности за попытки обналичить маткапитал
0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат юридических наук Виктория Шакина предупредила об ответственности, предусмотренной за популярные схемы мошенничества с маткапиталом.

В детях счастье: маткапитал хотят увеличить, а программу сделать бессрочной
Насколько сократится население России, если не решать демографическую проблему

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 21 октября, специалист подчеркнула, что легальных способов обналичивания средств материнского капитала не существует.

Она указала на то, что мошеннические схемы в отношении маткапитала постоянно усложняются и совершенствуются. Юрист отметила, что родитель может быть как преступником, так и жертвой мошенничества.

«Главная цель мошенничества с маткапиталом — это обналичивание бюджетных средств, то есть получение денежной суммы сертификата на карту или наличными, вместо целевого вложения средств в образование, улучшение жилищных условий и так далее», — разъяснила Шакина.

Она предупредила, что мошенничество с материнским капиталом предполагает уголовную ответственность за хищение денежных средств. В отношении родителей ребенка такое деяние чаще всего классифицируют как специальный вид мошенничества при получении социальных выплат.

Юрист объяснила, что такое мошенничество может совершаться путем представления заведомо ложных или недостоверных сведений или умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Наказание за мошенничество с маткапиталом варьируется от штрафа в десятки тысяч рублей до лишения свободы вплоть до 10 лет.

Шакина отметила, что мошенник несет не только уголовную ответственность, но и обязан возместить причиненный материальный ущерб, то есть возместить государству сумму незаконно потраченного маткапитала.

Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена в отношении посторонних лиц, «только уже по общему составу мошенничества, например, сотрудникам кредитных организаций, которые реализуют схемы обналичивания маткапитала».

Юрист пояснила, что часто недобросовестные финансовые организации ищут и вводят в заблуждение граждан, рассказывая о возможности «легального» обналичивания средств маткапитала.

Также есть ситуации, которые государство расценивает как злоупотребление при использовании средств маткапитала. Это, например, покупка жилья у родственников или знакомых, когда после перечисления суммы маткапитала со стороны Пенсионного фонда продавцу сделка расторгается, а средства возвращаются на собственный счет владельца маткапитала.

Шакина добавила, что также существуют и более сложные схемы — с использованием займов и вкладов.

19 октября правительство России разрешило использовать материнский капитал для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. При этом у индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность.

Для того, чтобы оплатить образовательные услуги из средств материнского капитала, родителям необходимо подать заявление в Пенсионный фонд и предоставить заключенный с ИП договор с расчетом стоимости, пишет НСН.

Использовать маткапитал для оплаты услуг репетиторов смогут родители как школьников, так и дошкольников, сообщает телеканал «360».

22 сентября сообщалось, что с 1 февраля 2023 года маткапитал проиндексируют до 589,5 тыс. рублей на первого ребенка и до 779 тыс. на второго.

В августе президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать маткапитал для оплаты предоставляемых ИП образовательных услуг, отмечает телеканал «Звезда».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022