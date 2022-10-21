Юрист предостерегла россиян от попыток обналичить маткапитал

Кандидат юридических наук Виктория Шакина предупредила об ответственности, предусмотренной за популярные схемы мошенничества с маткапиталом.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 21 октября, специалист подчеркнула, что легальных способов обналичивания средств материнского капитала не существует.

Она указала на то, что мошеннические схемы в отношении маткапитала постоянно усложняются и совершенствуются. Юрист отметила, что родитель может быть как преступником, так и жертвой мошенничества.

«Главная цель мошенничества с маткапиталом — это обналичивание бюджетных средств, то есть получение денежной суммы сертификата на карту или наличными, вместо целевого вложения средств в образование, улучшение жилищных условий и так далее», — разъяснила Шакина.

Она предупредила, что мошенничество с материнским капиталом предполагает уголовную ответственность за хищение денежных средств. В отношении родителей ребенка такое деяние чаще всего классифицируют как специальный вид мошенничества при получении социальных выплат.

Юрист объяснила, что такое мошенничество может совершаться путем представления заведомо ложных или недостоверных сведений или умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Наказание за мошенничество с маткапиталом варьируется от штрафа в десятки тысяч рублей до лишения свободы вплоть до 10 лет.

Шакина отметила, что мошенник несет не только уголовную ответственность, но и обязан возместить причиненный материальный ущерб, то есть возместить государству сумму незаконно потраченного маткапитала.

Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена в отношении посторонних лиц, «только уже по общему составу мошенничества, например, сотрудникам кредитных организаций, которые реализуют схемы обналичивания маткапитала».

Юрист пояснила, что часто недобросовестные финансовые организации ищут и вводят в заблуждение граждан, рассказывая о возможности «легального» обналичивания средств маткапитала.

Также есть ситуации, которые государство расценивает как злоупотребление при использовании средств маткапитала. Это, например, покупка жилья у родственников или знакомых, когда после перечисления суммы маткапитала со стороны Пенсионного фонда продавцу сделка расторгается, а средства возвращаются на собственный счет владельца маткапитала.

Шакина добавила, что также существуют и более сложные схемы — с использованием займов и вкладов.

19 октября правительство России разрешило использовать материнский капитал для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. При этом у индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность.

Для того, чтобы оплатить образовательные услуги из средств материнского капитала, родителям необходимо подать заявление в Пенсионный фонд и предоставить заключенный с ИП договор с расчетом стоимости, пишет НСН.

Использовать маткапитал для оплаты услуг репетиторов смогут родители как школьников, так и дошкольников, сообщает телеканал «360».

22 сентября сообщалось, что с 1 февраля 2023 года маткапитал проиндексируют до 589,5 тыс. рублей на первого ребенка и до 779 тыс. на второго.

В августе президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать маткапитал для оплаты предоставляемых ИП образовательных услуг, отмечает телеканал «Звезда».