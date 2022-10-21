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Рейтинг популярности Макрона упал до 36%

Опрос BVA: рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона упал за месяц на 7%
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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона упал за последний месяц на 7%, а популярность премьер-министра страны Элизабет Борн снизилась на 10 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра BVA.

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Согласно проведенному опросу, опубликованному на сайте BVA, рейтинг французского лидера за месяц снизился до 36%, а рейтинг популярности Борн составил 41%.

Опрос также показал, что более половины французов (71%) недовольны действиями правительства в борьбе с топливным кризисом в стране. Еще 32% опрошенных назвали действия властей в этой ситуации «очень плохими». Также более 30% респондентов заявили, что в после перезибрания на пост президента глава государства стал менее внимателен к народу.

Исследование проводилось 19-20 октября онлайн. В нем приняли участие 1001 человек в возрасте старше 18 лет.

17 сентября несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа и потребовали отставки Макрона. Протестующие откликнулись на призыв движения «Патриоты» и собрались на площади Пале-Рояль. Помимо отставки главы государства звучали требования выйти из Евросоюза и НАТО.

7 сентября стало известно о результатах опроса об отношении французов к антироссийским санкциям. 72% опрошенных заявили, что поддерживают их введение. Но при этом 74% респондентов признались, что считают ограничения неэффективными.

Также 27% участников опроса заявили, что повседневная жизнь и покупательная способность французов важнее, чем поддержка Украины и санкции против России. Они высказались за необходимость прекратить санкции, чтобы восстановить экономический и торговый баланс.

Ранее, 1 сентября, читатели газеты Le Figaro в комментариях к публикации раскритиковали Макрона после его заявления о том, что с Россией необходимо продолжить диалог. По их мнению, глава государства показывает свое бессилие в ситуации на Украине.

28 августа Макрона освистали в Алжире. Это произошло в городе Оран, когда французский лидер в ходе рабочего визита решил пообщаться с народом. Ему кричали: «Да здравствует Алжир!», «Мы у себя дома», «Франция пожирает нашу страну» и другие лозунги.

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