Рейтинг популярности Макрона упал до 36%

Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона упал за последний месяц на 7%, а популярность премьер-министра страны Элизабет Борн снизилась на 10 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра BVA.

Согласно проведенному опросу, опубликованному на сайте BVA, рейтинг французского лидера за месяц снизился до 36%, а рейтинг популярности Борн составил 41%.

Опрос также показал, что более половины французов (71%) недовольны действиями правительства в борьбе с топливным кризисом в стране. Еще 32% опрошенных назвали действия властей в этой ситуации «очень плохими». Также более 30% респондентов заявили, что в после перезибрания на пост президента глава государства стал менее внимателен к народу.

Исследование проводилось 19-20 октября онлайн. В нем приняли участие 1001 человек в возрасте старше 18 лет.

17 сентября несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа и потребовали отставки Макрона. Протестующие откликнулись на призыв движения «Патриоты» и собрались на площади Пале-Рояль. Помимо отставки главы государства звучали требования выйти из Евросоюза и НАТО.

7 сентября стало известно о результатах опроса об отношении французов к антироссийским санкциям. 72% опрошенных заявили, что поддерживают их введение. Но при этом 74% респондентов признались, что считают ограничения неэффективными.

Также 27% участников опроса заявили, что повседневная жизнь и покупательная способность французов важнее, чем поддержка Украины и санкции против России. Они высказались за необходимость прекратить санкции, чтобы восстановить экономический и торговый баланс.

Ранее, 1 сентября, читатели газеты Le Figaro в комментариях к публикации раскритиковали Макрона после его заявления о том, что с Россией необходимо продолжить диалог. По их мнению, глава государства показывает свое бессилие в ситуации на Украине.

28 августа Макрона освистали в Алжире. Это произошло в городе Оран, когда французский лидер в ходе рабочего визита решил пообщаться с народом. Ему кричали: «Да здравствует Алжир!», «Мы у себя дома», «Франция пожирает нашу страну» и другие лозунги.