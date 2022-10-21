Злоумышленники взорвали два банкомата в Калужской области

В Калужской области неизвестные лица проникли в магазин «Пятерочка», разбив в нем окна и двери, и взорвали установленные у входа банкоматы Сбербанка. Как сообщил источник «Известий», происшествие случилось в ночь на 21 октября в Обнинске.

По словам очевидцев, хулиганы не украли ни денег, ни какие-либо товары из магазина.

Диспетчер охраны сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Сейчас стражи порядка, продолжающие работать на месте происшествия, пытаются установить личности граждан, проникших на территорию торгового заведения.

Сумма причиненного ущерба уточняется.

Ранее, 7 февраля, сообщалось, что в отделении Сбербанка на Студенческой улице в подмосковной Ивантеевке двое злоумышленников пытались вскрыть банкомат при помощи газа, из-за чего произошел взрыв и за ним — небольшое возгорание. Взрывной волной повредило остекление фасада, внутреннюю отделку и входную дверь. В результате взрыва один из злоумышленников погиб. Денежные средства им похитить не удалось. Второй участник ограбления в этот же день сдался полиции. Как оказалось, ранее мужчина уже был судим за грабеж.