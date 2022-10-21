Собянин поздравил отряд ОМОН «Авангард» с 35-летием

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 21 октября сотрудников московского ОМОН «Авангард» Росгвардии с 35-летием.

Вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым градоначальник посетил торжественную церемонию на мемориальном комплексе «Свеча памяти». В рамках нее был зажжен Вечный огонь. Его частицу доставили с Поклонной горы.

«Всегда московский ОМОН был на самых опасных участках. «Свеча памяти», которую мы открываем, — память о тех, кто погиб, защищая Москву, страну, Россию. Москва гордится вами», — сказал Собянин.

В честь юбилея мэрия Москвы передала «Авангарду» несколько единиц техники, предназначенной для выполнения специальных задач. Также Собянин вручил награды отличившимся сотрудникам.