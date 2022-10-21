В Германии участились случаи мошенничества на фоне спроса на дрова из-за энергокризиса

В Германии отмечается увеличение количества случаев мошенничества из-за роста спроса на древесину на фоне энергокризиса и начала отопительного сезона в стране. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на сообщение полиции ФРГ.

«Резко возросший спрос на древесину приводит к резкому увеличению числа случаев мошенничества с дровами и инструментами по дереву», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие переводили мошенникам деньги за дрова и пеллеты, однако так и не получили товар.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство страны принимает все меры по снижению цен на энергоносители и электроэнергию, что позволит гражданам и предприятиям страны не бояться роста их стоимости.

Между тем 18 октября новостной портал Tagesschau сообщил, что высокие цены на энергоносители и дефицит дров привели к тому, что в лесах Германии стали чаще воровать древесину.

27 сентября министр экономики Германии Роберт Хабек назвал ситуацию с энергоносителями в стране крайне напряженной. Он предупредил о необратимом ущербе для экономики ФРГ, нанесенном энергетическим кризисом и стремительным ростом цен на топливо.

До этого, 18 августа, житель Германии по имени Дирк рассказал о своем способе отапливать дом с помощью туалетной бумаги. Мужчина рассказал, что начал пробовать разные способы обогреть свой дом. Так, однажды он засунул целый рулон туалетной бумаги в пустую консервную банку, сбрызнул этиловым спиртом и поджег. По его словам, такое устройство может гореть в течение часа и способно увеличить температуру в комнате на 2 градуса.

В условиях роста цен Дирк планирует для экономии отключить отопление во всех комнатах, кроме одной, где он будет проводить большую часть времени, но даже в ней использовать классическое отопление он планирует минимально. А доводить температуру до комфортного уровня он намерен уже при помощи своего способа. Дирк признал, что этот способ не самый безопасный, так как, по сути, это открытое пламя в закрытом помещении.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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