Премьер-министр Польши назвал российский газ «проклятием Европы»

Премер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг резкой критике власти Германии за проводимую страной в прошлом политику в сфере энергетики и назвал российский газ «проклятием для Европы». Об этом 21 октября пишет Deutsche Welle (признано СМИ-иноагентом).

«Этот теоретически дешевый российский газ для немецкой экономики должен был стать для них благословением, но он стал проклятием для всей Европы», — подчеркнул он, указав на то, что теперь все европейские страны видят «фиаско немецкой политики, германо-российской политики».

Моравецкий также добавил, что необходимо расширять санкции против России, так как она наносит удары по стратегической инфраструктуре и якобы мирному населению Украины.

Ранее, 18 октября, министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила о том, что страна не собирается отменять эмбарго на поставки угля из России. По словам министра, любая поддержка России противоречит безопасности Польши.

До этого, 7 октября, Моравецкий предложил поделить замороженные российские активы между Украиной и Евросоюзом. Он назвал это легким способом найти финансирование.

30 сентября глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик заявил о том, что Польша, как и другие страны, ощущает негативные последствия введенных против России санкций. По его словам, 2023 год «не будет легким» для государственной экономики.

28 сентября Моравецкий предупредил о тяжелой зиме. Он указал, что поляки являются наиболее зависимыми получателями электрической и тепловой энергии и власти страны сделают всё возможное, чтобы жители пострадали как можно меньше.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».