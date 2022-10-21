Более 1 тыс. га леса высадят к концу 2022 года в Оренбуржье

В Оренбургской области в 2022 году планируют высадить более 1 тыс. га леса. На территории региона появятся двухлетние и однолетние деревья в рамках реализации программы по восстановлению лесов нацпроекта «Экология».

Как уточняет 56orb.ru со ссылкой на региональное правительство, в Нежинском лесничестве высадили более 10 тыс. сеянцев ясеня зеленого. Весной в области удалось засадить порядка 500 га леса. Осенью на территориях Оренбургского, Сакмарского, Домбаровского, Адамовского, Кваркенского, Орского, Шарлыкского и Первомайского лесничеств высаживают 266 га, пишет агентство со ссылкой на главу регионального минприроды Александра Самбурского.

Для посадки специалисты используют только ценные породы. В Нежинском лесничестве высадили саженцы из местных питомников. Следующей весной их выживаемость будет проверена. Как правило, она достигает 80%. Те деревья, которые не прижились, заменят.

За 10 лет в Оренбуржье удалось посадить порядка 11 тыс. га насаждений. Если в среднем каждый год высаживают деревья на площади 860 га, то в следующем году в планах этот объем довести до 1350 га.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из федерального бюджета выделили средства на ликвидацию крупнейших несанкционированных свалок. Деньги поступят в региональный бюджет в рамках нацпроекта «Экология».