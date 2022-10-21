Эрдоган заявил о планах в ближайшее время поговорить по телефону с Путиным и Зеленским

Позиция российского лидера Владимира Путина стала гораздо мягче и более открыта по вопросу проведения переговоров с Киевом. Об этом 21 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что не теряет надежду организовать встречу для своих коллег.

Как анонсировал турецкий лидер, в ближайшее время он проведет телефонные переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров, чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров», — отметил Эрдоган он после своего визита в Азербайджан.

Как прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин, который по словам Эрдогана, якобы «стал мягче» в вопросе переговоров по ситуации на Украине, был открыт к этим переговорам с самого начала. Песков отметил, что сейчас переговорам препятствует украинская сторона, введя полноценный запрет на них. Он также отметил, что пока что в графике Путина нет телефонного разговора с Эрдоганом.

19 октября Эрдоган уже общался с Зеленским и заявил украинскому президенту, что «дипломатическое решение конфликта должно сохраняться при любых обстоятельствах».

В начале октября колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир написал, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине. По его словам, соответствующее предложение уже было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон.

Однако после этого в Кремле и МИД России заявили, что не получили официальных и конкретных предложений от Турции о возможных переговорах.

Ранее, 26 сентября, Эрдоган сообщал, что считает своей целью в ближайшее время провести встречу Путина и Зеленского. Спустя два дня после этого Зеленский заявил, что Киеву больше не о чем будет разговаривать с президентом Путиным в случае признания Москвой результатов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. А позже, 4 октября, исключил такую возможность уже на законодательном уровне.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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