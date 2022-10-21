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Проезд возле улицы Байкова отремонтируют в Пскове

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Более 4 млн рублей готовы выделить на ремонт проезда от улицы Байкова в Пскове. Аукцион по поиску подрядчика объявила городская администрация.

Согласно документации на портале госзакупок, речь идет об участке проезд от улицы Байкова вдоль дома № 48 по улице Рокоссовского. Его протяженность составляет 92 м, уточняет Псковское агентство информации.

Подрядчик должен снять старый верхний слой дорожного покрытия и уложить новый, отремонтировать тротуар, а также восстановить зеленую зону, прилегающую к дороге.

Максимальная стоимость контракта оценивается в 4,105 млн рублей, пишет Псковская Лента Новостей. Завершить работы и сдать объект исполнителю необходимо к 21 июля 2023 года.

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