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Владелец Zara впервые выйдет на рынок секонд-хенда в Великобритании

El Pais: владелец бренда Zara впервые выйдет на рынок секонд-хенда в Великобритании с 3 ноября
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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
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Владелец бренда Zara — группа Inditex из Испании — впервые выйдет на рынок секонд-хенда. Об этом в пятницу, 21 октября, пишет газета El Pais.

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Сообщается, что компания приступит к реализации данной идеи в Великобритании 3 ноября.

Таким образом, у покупателей бренда появится возможность ремонтировать и продавать свою старую одежду посредством специального сервиса, который будет доступен в магазинах, а также через сайт и мобильное приложение.

Кроме того, клиенты смогут выставить одежду на продажу на платформе, созданной Zara, а потенциальные покупатели будут иметь возможность связаться напрямую с продавцом без участия самого бренда.

Также отмечается, что благодаря новому сервису люди смогут пожертвовать одежду, передав ее британскому Красному Кресту.

Помимо бренда Zara испанская группа Inditex владеет Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другими.

Испанская компания закрыла все магазины своих брендов в России в марте текущего года. Причиной называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, которую Москва начала 24 февраля.

18 октября Inditex заявила о проведении предварительных переговоров с заинтересованными сторонами относительно возможных альтернатив ведения бизнеса в РФ. С марта группа мониторит ситуацию на рынке, уделяя приоритетное внимание поддержанию максимально возможного уровня занятости сотрудников.

Ранее в этот же день выяснилось, что Inditex для возобновления работы на российской территории рассматривает возможность передачи местных активов партнерам из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Один из источников подчеркнул, что с российского рынка полностью уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home. Другие бренды откроются под новыми названиями.

Всего у Inditex на территории РФ работало порядка 500 торговых точек.

Ряд зарубежных компаний с февраля приостановили деятельность в России из-за геополитической обстановки и антироссийских санкций. Однако постепенно некоторые из них сообщили о возвращении в РФ. К примеру, 5 октября в консалтинговой компании CORE.XP сообщили, что Dior beauty планирует возобновить работу торговых точек в РФ.

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