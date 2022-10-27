Новогодние каникулы 2023 у школьников и студентов: когда начинаются, сколько длятся

Россияне с нетерпением ждут зимы, чтобы провести время всей семьей. Способствовать будет совпадающий график отдыха у детей и взрослых.

Рамочно установлено, что каникулы у младшей школы начнутся в четверг, 29 декабря. Завершатся через 11 дней, в воскресенье, 8 января 2023 года.

31 декабря 2022 выпадает на субботу. В этот день каникулы стартуют у средней и старшей школы, а также длинные зимние выходные у взрослых.

Год Черного водяного кролика граждане Российской Федерации встретят в ночь с субботы на воскресенье. Отдых у всей семьи, в том числе если ее членами являются студенты училищ и вузов, продлятся до 8 января включительно. На учебу и работу — в понедельник, 9 января.

В нашем отдельном материале более подробно рассказывается, когда осенние, зимние, весенние и летние каникулы в учебном году 2022 — 2023. Отметим, что учебные заведения имеют право устанавливать свои даты, их рекомендовано уточнять у администрации.

Также мы выяснили самые популярные новогодние направления среди россиян.