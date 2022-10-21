Песков заявил, что реальные итоги расследования диверсий на «Северных потоках» удивят ЕС

Истина, которая может быть установлена в ходе расследования инцидентов на «Северных потоках», вызовет удивление многих в Европе. Об этом заявил журналистам в пятницу, 21 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Истина, если она будет установлена и предана огласке, наверняка многих в европейских странах удивит», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что новых данных об инциденте у России пока появиться не может, так как ее лишили возможности принимать участие в расследовании.

«Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане. Россия что-то предпринимает, чтобы принять участие. По дипломатическим каналам работа ведется, и весьма интенсивно, с упомянутыми странами. Но пока натыкается на стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и докопаться до истины», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков добавил также, что соображения и предварительные предположения России о возможном исполнителе «хорошо известны».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на предложение России о совместном расследовании инцидента на «Северном потоке» Швеция дала лишь формальную отписку. Она заявила, что власти страны демонстративно саботируют диалог с РФ по «Северным потокам», так как им есть что скрывать.

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» 26 сентября было зафиксировано падение давления. Сообщалось, что повреждены три нитки системы. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. В Кремле не исключили, что причиной аварий могла стать диверсия.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего.

Пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов 10 октября напомнил о взрывателе НАТО, который был обнаружен под газопроводом «Северный поток» еще 6 ноября 2015 года.

Позже, 14 октября, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у РФ есть разведданные по диверсиям на СП, произошедшим в сентябре этого года, но не уточнил какие.

В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены из-за взрывов. При этом главный специалист инженерной компании COWI в Дании Стен Уссинг 18 октября выразил мнение, что поврежденный газопровод «Северный поток» возможно отремонтировать за несколько месяцев.