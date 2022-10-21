В Минэке России сообщили о планах достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году

Стоит задача достигнуть углеродной нейтральности в России к 2060 году, сообщил «Известиям» 21 октября первый замглавы Минэкономразвития (Минэк) России Илья Торосов.

«В отличие от внешнеполитической конъюнктуры изменения климата носят долгосрочной характер. Разработка стратегии низкоуглеродного развития России, которая, кстати, рассчитана до 2050 года, разработана во исполнение поручения президента. У нас задача достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году», — заявил он.

Торосов подчеркнул, что цель останется актуальной до ее достижения.

«А план реализации стратегии мы сейчас актуализируем с учетом изменившихся условий, он будет соотноситься с прибавившимися вызовами и интересами нашей экономики», — добавил он.

Гендиректор АО «Контур» (оператор реестра углеродных единиц) Оксана Гогунская в начале сентября рассказала «Известиям», что одним из важнейших механизмов борьбы с климатическими изменениями считается углеродное регулирование. Говоря об углеродной нейтральности, она уточнила, что запуск рынка углеродных единиц — один из шагов на пути к ней.

21 сентября пресс-служба Газпромбанка сообщила, что в России выпущены первые углеродные единицы, сгенерированные климатическим проектом.