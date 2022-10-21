В Подмосковье Porsche сгорел после столкновения с Lada Largus

Автомобиль Porsche полностью сгорел после столкновения с Lada Largus в Московской области. Об этом 21 октября рассказали «Известиям» очевидцы.

ДТП произошло на Одинцовском шоссе. Синий Porsche столкнулся с белой Lada Largus, после чего загорелся, машина сгорела полностью.

По имеющимся данным, в результате аварии есть пострадавшие.

17 октября в Тогучинском районе Новосибирской области столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего один из них загорелся. Его водитель получил смертельные травмы.

В ночь на 13 октября в Дмитрове Московской области легковой автомобиль Peugeot врезался в стоящий на обочине дороге полуприцеп. После удара легковушка загорелась. Погибли четверо несовершеннолетних, которые находились в салоне иномарки.