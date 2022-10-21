Автобус с 18 пассажирами опрокинулся при съезде в кювет под Мурманском

Рейсовый автобус, следующий по маршруту Снежногорск – Мурманск, опрокинулся при съезде в кювет. В результате аварии есть пострадавшие, сообщили 21 октября в пресс-службе МЧС РФ по Мурманской области.

Известно, что ДТП произошло в пятницу в районе поселка Мишуково.

«На момент происшествия в салоне транспортного средства находились 18 пассажиров, из них семь несовершеннолетних. Есть пострадавшие», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на место ДТП выехали спасательные подразделения, медицинские работники и сотрудники ГИБДД. Движение автомобилей в районе аварии нарушено не было.

12 октября пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва – Астрахань, попал в аварию в Волгоградской области. Водитель автобуса нарушил дистанцию и столкнулся с едущим впереди автомобилем Renault. В результате легковушка съехала в кювет, а ее водитель получил травму головы и был госпитализирован. В автобусе находились 44 пассажира. Никто из них не пострадал.