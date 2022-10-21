Названа дата закрытия канатной дороги в Уфе

В Уфе назвали дату прекращения работы канатной дороги. Ее закроют 23 октября. Работу приостановят до весенне-летнего сезона 2023 года. Это связано с окончанием речной навигации в этом году, сообщили в городском управлении электротранспорта.

ИА «МедиаКорСеть» уточняет, что «канатка» является связующим звеном между микрорайоном Лесопарковый и остановкой «Трамплин» у торгового центра «Башкирия».

В июле этого года сообщалось о решении выставить канатную дорогу на торги за 33,6 млн рублей. Она принадлежит МУЭТ. Агентство отмечает, что объявление о продаже было опубликовано на популярной платформе по купле-продаже имущества.

В правительстве республики ранее говорили о планах построить в Уфе к 2024 году три туристические и шесть транспортных канатных дорог. Их строительство будет приурочено к празднованию 450-летия столицы Башкирии.