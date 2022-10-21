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Около 32 млн британцев испытывают трудности с оплатой счетов

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Почти 32 млн жителей Великобритании испытывают трудности с оплатой счетов из-за высокой инфляции и стремительного роста стоимости жизни, следует из результатов исследования, проведенного Управлением финансового надзора Соединенного Королевства.

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«31,9 млн человек (60% взрослого населения) по всей Великобритании испытывают большие трудности или некоторые трудности с оплатой счетов, что на 6 млн больше, чем в 2020 году», — говорится в пресс-релизе, размещенном 21 октября на сайте регулятора.

Из них с большими трудностями с оплатой счетов сталкиваются 7,8 млн, что на 2,5 млн больше, чем в 2020 году, уточняется в материале.

Исследование проводилось с февраля по июнь 2022 года и составлено на основе опроса 19 145 британцев.

Ранее в этот день сообщалось, что Индекс потребительского доверия жителей Великобритании, то есть степень оптимизма относительно состояния экономики, который население выражает через свое потребление и сбережение, сохранился у минимального за всю историю исследований значения. Отмечалось, что самой большой опасностью является инфляция.

До этого, 19 октября, стало известно, что годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября ускорилась до 10,1%. За сентябрь потребительские цены выросли на 0,5%. Наибольший вклад в рост месячной инфляции внесли цены на продукты питания. Эксперты указывают, что этот скачок цен стал самым большим с апреля 1980 года.

В то же время сообщалось о рекордном с 1962 года росте числа британцев, предпочитающих поездки на велосипедах автомобилям. Рост был обусловлен подорожанием бензина и других видов топлива, а также усилением энергокризиса, напоминает «Газета.Ru».

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