Количество выделенных полос увеличат на дорогах Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта. Сейчас прорабатывается вопрос об их организации. Об этом ИА «НьюсНН» сообщили в городском дептрансе. При этом там не стали уточнять, где именно создадут новые выделенки.

В Нижнем Новгороде уже есть выделенные полосы для движения автобусов и троллейбусов. Они расположены как в верхней, так и в нижней части города. В таких местах установлены камеры, которые фиксируют выезд на полосы для общественного транспорта. Нарушителей ждут штрафы.

Ранее, 18 октября, сообщалось, что в Нижнем Новгороде на три года перекроют центральные улицы. Движение ограничат из-за строительства метро.