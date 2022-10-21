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Пресс-секретарь президента Песков: Путин часто брал в руки оружие, это нормальная практика

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Президент России Владимир Путин весьма часто брал в руки оружие, это нормальная практика. Об этом 21 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне Путин посетил один из полигонов в Рязанской области. Главе государства показали, как мобилизованные преодолевают десантно-штурмовую полосу в составе взвода, а также проходят упражнения по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

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Кроме того, Путин опробовал российскую снайперскую винтовку Драгунова (СВД) на полигоне, сделав несколько выстрелов.

Журналисты уточнили у Пескова, не из-за спецоперации ли Путин взял в руки оружие. «Путин брал оружие в руки далеко не два раза, а весьма и весьма часто, это совершенно нормальная практика», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, глава государства предпочитает самостоятельно тестировать модели оружия, которые ему представляют.

Кроме того, Песков рассказал, что Путин попал в гонги. «Там не очки, там же гонги были. Сколько именно [попаданий], не могу сказать», — отметил Песков.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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