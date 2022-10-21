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Зарядное устройство загорелось в кармане пассажира в аэропорту Алма-Аты

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Фото: соцсети
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Портативное зарядное устройство загорелось в кармане пассажира в аэропорту Алма-Аты при прохождении регистрации в зале вылета международных рейсов. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в пятницу, 21 октября.

Сообщается, что инцидент произошел 19 октября.

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«19 октября 2022 года при прохождении регистрации в зале вылета международных рейсов у пассажира, летевшего рейсом КС 109 авиакомпании «Эйр Астана» по маршруту Алматы – Бишкек, в кармане загорелось портативное зарядное устройство (Power Bank)».

Как видно на видеозаписи с камер наблюдения аэропорта, распространенной пресс-службой КГА, устройство прожгло карман куртки пассажира и упало на пол, мужчина в результате инцидента не пострадал.

Авиационная администрация Казахстана призвала пассажиров руководствоваться правилами авиакомпании, консультироваться, а также уведомлять сотрудников авиакомпании и аэропортов при прохождении регистрации и досмотра о наличии зарядных устройств.

Ранее, 15 сентября, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал об ошибках в использовании смартфона. По его словам, в первую очередь необходимо правильно заряжать телефон, не допуская перегрева аккумулятора. Эксперт подчеркнул, что губительны также для смартфона резкие перепады температур.

4 сентября старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал, что не стоит ставить устройство на зарядку на ночь, ведь после полной зарядки устройство продолжит периодически получать энергию, как только уровень заряда опустится до 99%. Это может испортить аккумулятор, оптимальный уровень заряда для телефона — от 20 до 80%.

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