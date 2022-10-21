Портативное зарядное устройство загорелось в кармане пассажира в аэропорту Алма-Аты при прохождении регистрации в зале вылета международных рейсов. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в пятницу, 21 октября.

Сообщается, что инцидент произошел 19 октября.

«19 октября 2022 года при прохождении регистрации в зале вылета международных рейсов у пассажира, летевшего рейсом КС 109 авиакомпании «Эйр Астана» по маршруту Алматы – Бишкек, в кармане загорелось портативное зарядное устройство (Power Bank)».

Как видно на видеозаписи с камер наблюдения аэропорта, распространенной пресс-службой КГА, устройство прожгло карман куртки пассажира и упало на пол, мужчина в результате инцидента не пострадал.

Авиационная администрация Казахстана призвала пассажиров руководствоваться правилами авиакомпании, консультироваться, а также уведомлять сотрудников авиакомпании и аэропортов при прохождении регистрации и досмотра о наличии зарядных устройств.

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