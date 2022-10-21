Премьер Эстонии заявила о предложении Евросоюзу ввести новые санкции против РФ

Эстония обратилась к странам Евросоюза во время саммита в Брюсселе, главной темой которого стал энергетический кризис и помощь Украине, с предложением ввести новый пакет антироссийских санкций. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщила эстонский премьер-министр Кая Каллас.

«Мы предложили новый пакет, но становится всё сложнее, потому что у нас остается не так много инструментов, поэтому мы хотим сконцентрироваться на ответе в юридической плоскости», — цитирует ее «РИА Новости».

Каллас пояснила, что поддерживает создание специального трибунала «за преступления, которые совершаются на украинской земле».

«Я считаю, что мы должны сделать несколько вещей. Прежде всего мы должны обсудить использование замороженных активов и как мы можем использовать их на пользу Украины. <…> Мы также должны рассмотреть правовой ответ на военные преступления, которые были совершены на Украине, создание отдельного трибунала для преследования причастных лиц», — заявила эстонский премьер.

Саммит проходил 20 и 21 октября.

18 октября анонсировалось, что Каллас должна представить в Совете Европы предложение о передаче Украине замороженных активов РФ.

Как сообщалось 11 октября, Еврокомиссия оценила ущерб от новых антироссийских санкций в €123 млрд. Формальные санкции провоцируют резкое сокращение объемов торговли между ЕС и Россией — более чем на 40% по сравнению с аналогичными показателями за 2021 год.

Восьмой пакет санкций в отношении РФ от ЕС вступил в силу 7 октября. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

7 сентября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из России Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Россия пошла на проведение спецоперации из-за обострения ситуации в ЛДНР на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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