Начало строительства малой кольцевой в Томске перенесли на 2023 год

В Томске перенесли начало строительства малого транспортного кольца (МТК) на 2023 год. Об этом начальник регионального департамента транспорта и дорожной деятельности Юрий Баев сообщил в пятницу, 21 октября, в прямом эфире томского Центра управления регионом (ЦУР).

«Мы приступаем к реализации проекта участка 0–5 км с помощью привлечения бюджетного кредита. <…> В этом году мы планируем выбрать подрядную организацию и начиная со следующего года уже приступить к выполнению работ», — рассказал Баев.

Общая стоимость реализации проекта оценивается почти 5 млрд рублей, уточняет РИА «Томск». Ранее правительство РФ выделило Томской области два кредита на общую сумму около 2,4 млрд рублей на два этапа строительства дороги.

Первый этап включает обустройство 5 км трассы от развязки на 76-м км железной дороги Тайга – Томск в сторону микрорайона Южные Ворота. Изначально строительные работы планировалось начать в декабре 2022 года.