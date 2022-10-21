Реклама
Прямой эфир
Армия
Песков заявил об отсутствии обсуждения вопроса о призыве женщин в армию
Мир
Эрдоган заявил об обсуждении странами Европы перспектив газового хаба в Турции
Армия
ВС РФ за сутки сорвали две попытки наступления украинских боевиков в Херсонской области
Авто
АвтоВАЗ приступил к подбору поставщиков компонентов для Lada Vesta
Армия
Российские войска сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
Экономика
В Москве запустили производство импортозамещающей микроэлектроники
Общество
Пожар на складе «Ногинск –Технопарк» в Подмосковье потушен
Мир
Лукашенко рассказал о формировании структуры власти по новой Конституции
Армия
ВКС России уничтожили ангар с иностранной техникой ВСУ в Херсонской области
Мир
Зарядное устройство загорелось в кармане пассажира в аэропорту Алма-Аты
Мир
Лукашенко заявил о возможностях белорусских дронов перекрыть границу с Украиной
Мир
В Новой Зеландии чиновникам запретили использовать непонятные и сложные слова
Сюжет:

Украинские СМИ сообщили о сильном взрыве в Николаеве

0
Фото: ТАСС/SERGEY KOZLOV
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сильный взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины 21 октября. Об этом сообщил ряд украинских СМИ.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

Других подробностей об инциденте пока не сообщается.

В этот же день стало известно о нескольких взрывах в Харькове. Украинские СМИ публиковали снимки, на которых было видно густой черный дым, поднимающийся над городом.

Ранее в пятницу, 21 октября, также сообщалось о взрывах в Запорожье и объявлении воздушной тревоги в Винницкой и Черкасской областях. Секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате удара по Запорожью пострадали инфраструктура и жилые дома.

Тревога также была объявлена в Киеве. Сообщалось о звуках сирен в областях центральной и восточной частей Украины. Накануне утром воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах. В Николаеве после прилетов пропал свет.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022