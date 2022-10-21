Кинолог инсценировала смерть собаки и забрала ее себе

Капитан полиции Екатерина Трофимова присвоила себе служебную собаку, инсценировав ее смерть. Об этом 21 октября сообщил 78.ru.

В начале осени Трофимова сообщила в Центр кинологической службы МВД Санкт-Петербурга, что подотчетная ей собака Келли породы черный ризеншнауцер погибла, утонув в озере. Через месяц после этого она уволилась со службы.

Позднее собаку обнаружили у сожителя девушки во время прогулки. Произошедшим заинтересовалась полиция. Сотрудники следственно-оперативной группы проверили собаку и обнаружили на ней клеймо с номером, след от чипа и именной ошейник.

Трофимова заявила, что она приобрела такую же собаку, как и Келли, однако ее версия не была убедительной. Собаку вернули кинологам, а бывшей полицейской грозит уголовное дело.

15 октября в Благовещенске спасатели пришли на помощь собаке, оказавшейся на островке посреди водоема. Животное не могло самостоятельно преодолеть расстояние до берега. Его вой услышали местные жители, которые и вызвали спасателей.

До этого, 7 сентября, в Липецкой области пожарные спасли собаку, забравшуюся на чердак. Сообщалось, что она провела там пять дней.