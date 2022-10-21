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Путин назвал способ побороть высокий уровень потребления алкоголя

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин заявил, что справиться с высоким уровнем потребления алкоголя поможет не запрет, а возможность заняться саморазвитием. Такое мнение глава государства высказал в пятницу, 21 октября, в ходе встречи с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

«Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет. Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты», — подчеркнул он.

Президент также отметил, что в России проблема потребления алкоголя решается. Это также возможно сделать и в Магаданской области.

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«Вы точно совершенно знаете о высоком уровне употребления алкоголя. Это связано не с тем, что пьяницы в Магаданской области живут. Наверняка это связано с недостаточностью развития социальной инфраструктуры. Это и объекты культуры, и объекты спорта. Надо, чтобы людям было чем занять себя», — указал он главе региона во время видеоконференции.

17 августа на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым президент также отмечал, что при борьбе с алкоголизмом нельзя поднимать цены на спиртные напитки, а нужно пропагандировать здоровый образ жизни и развивать инфраструктуру для занятий спортом, улучшать здравоохранение. Глава государства обратил внимание на показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в регионе: в 2021 году зафиксировано 122,6 случая на 100 тыс. граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза.

Ранее, 9 августа, в ходе дистанционной встречи с исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым Путин обратил внимание на алкоголизацию населения в моногородах региона. Он связал это явление среди прочего с низкими доходами граждан.

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