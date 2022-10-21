Два школьника пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени

Два школьника получили травмы в ДТП с маршрутным такси в Тюмени. Об этом сообщает портал «Наш город» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 20 октября на улице Ленина. Водитель маршрутки применил экстренное торможение, чтобы не допустить столкновения с едущим впереди автомобилем. В результате в салоне автобуса упали восьмилетний мальчик и 13-летняя девочка. Дети получили травмы.

За сутки в Тюмени зарегистрировано три происшествия с участием общественного транспорта. Травмы получили четыре человека.

20 октября сообщалось о ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Башкирии. Автомобиль «Лада Гранта» врезался в попутный «КамАЗ». Два человека погибли, еще трое получили травмы.